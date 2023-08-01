В Тюменской области запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Блок родительского стада племенного репродуктора индейки на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы запустила Группа компаний "Дамате" в Исетском районе Тюменской области 15 августа. Таким образом, запущены все птицеводческие объекты репродуктора, сообщает пресс-служба компании.

В церемонии запуска нового блока приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев, представители Россельхозбанка, работники предприятия.

Новый птицеводческий блок расположен в Исетском районе Тюменской области и состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов: четыре - для маточного поголовья и один - для самцов.

Формирование родительского стада является важным этапом в производстве индейки. Собственное производство инкубационного яйца позволит "Дамате" снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца.

На сегодняшний день "Дамате" начала комплектацию родительского стада индейки, уже заселено две птицеводческие площадки, получено первое инкубационное яйцо и начались его поставки на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года.

Птицеводческие корпуса, куда в соответствии с графиком в течение трех дней переводят 203-дневный ремонтный молодняк индейки, оснащены автоматизированной системой микроклимата с приточно-вытяжной вентиляцией, теплогенераторами и увлажнителями. Совместная работа систем вентиляции, обогрева и увлажнения позволяет содержать птицу в оптимальных условиях. Птичники оснащены автоматическими линиями кормления и поения. Автоматизированная система поддерживает комфортный уровень освещения. В корпусах установлены по четыре автоматизированные линии сбора яйца с гнездами. Важной частью реализации проекта стало обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.

Общие инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк".

Напомним, "Дамате" запустила племенной репродуктор второго порядка в ноябре прошлого года. Репродуктор - это предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект предусматривает поэтапный запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тыс. тонн хранения.

Оксана Корнеенкова