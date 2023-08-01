В Тюменской области запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки
Блок родительского стада племенного репродуктора индейки на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы запустила Группа компаний "Дамате" в Исетском районе Тюменской области 15 августа. Таким образом, запущены все птицеводческие объекты репродуктора, сообщает пресс-служба компании.
В церемонии запуска нового блока приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной думы Владимир Ковин, председатель совета директоров группы компаний "Дамате" Наум Бабаев, представители Россельхозбанка, работники предприятия.
Новый птицеводческий блок расположен в Исетском районе Тюменской области и состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов: четыре - для маточного поголовья и один - для самцов.
Формирование родительского стада является важным этапом в производстве индейки. Собственное производство инкубационного яйца позволит "Дамате" снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца.
На сегодняшний день "Дамате" начала комплектацию родительского стада индейки, уже заселено две птицеводческие площадки, получено первое инкубационное яйцо и начались его поставки на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Выход на проектную мощность в 12 млн яиц в год запланирован на конец 2024 года.
Птицеводческие корпуса, куда в соответствии с графиком в течение трех дней переводят 203-дневный ремонтный молодняк индейки, оснащены автоматизированной системой микроклимата с приточно-вытяжной вентиляцией, теплогенераторами и увлажнителями. Совместная работа систем вентиляции, обогрева и увлажнения позволяет содержать птицу в оптимальных условиях. Птичники оснащены автоматическими линиями кормления и поения. Автоматизированная система поддерживает комфортный уровень освещения. В корпусах установлены по четыре автоматизированные линии сбора яйца с гнездами. Важной частью реализации проекта стало обустройство современной инфраструктуры, включая монтаж внешних сетей и дорог.
Общие инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей, финансовым партнером выступает АО "Россельхозбанк".
Напомним, "Дамате" запустила племенной репродуктор второго порядка в ноябре прошлого года. Репродуктор - это предприятие с родительским стадом индейки численностью 138 тыс. голов для получения яйца высокопродуктивных кроссов. Проект предусматривает поэтапный запуск 10 птицеводческих площадок: пять для ремонтного молодняка и пять для родительского стада, комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тыс. тонн хранения.
Оксана Корнеенкова