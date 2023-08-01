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Межрегиональных форум "Диалог поколений" собрал в Тюмени около 200 ветеранов-активистов

Общество, 19:56 15 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 представителей общественных ветеранских организаций встретились в Тюмени на Межрегиональном форуме "Диалог поколений" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 августа. Ветераны-активисты из городов УФО, Омской и Тюменской областей решили обменяться опытом в вопросе межпоколенческого взаимодействия.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников форума, отметил, что за семь лет существования масштабного регионального проекта "Диалог поколений" Советом ветеранов проделана большая работа по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, оказанию помощи нуждающимся семьям с детьми, семьям мобилизованных участников СВО.

"Ветераны-активисты ежегодно помогают пяти тысячам семей с детьми. У проекта хорошая история и отличные результаты. Необходимо и далее развивать "Диалог поколений". На форуме важно услышать мнение как нам это сделать еще эффективнее. Проект может стать ступенью для взаимодействия ветеранских, молодежных, других общественных организаций с ветеранами боевых действий и их семьями", - уверен глава региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 46,7 тыс. семей с детьми оказались в поле зрения организаторов проекта "Диалог поколений" за семь лет. Работу по разным направлениям участники ветеранских организаций провели с 18 тыс. несовершеннолетних.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Общественники реализовали более 60 тыс. социально-значимых мероприятий, таких как "Моя любимая Родина" – организация экскурсий, встреч с заслуженными гражданами, долгожителями, посещение музеев, исторических мест; "Социальное сопровождение. Наставничество" – индивидуальное сопровождение семей и несовершеннолетних; "Семейные маршруты выходного дня" – проведение спортивных, культурно-массовых, военно-туристических и праздничных мероприятий и другие.

По словам директора регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елены Перминовой, центр стал партнером проекта и площадкой для его реализации.

"Мы помогали ветеранским организациям, создавали методические рекомендации, вели мониторинги, собирали обратную связь. Делали многое для движения проекта вперед. Мы для себя видим результативность в социальных эффектах. А поскольку мы являемся учреждением, которое работает с семьей и детьми на благополучие, развитие нашего общества, то, конечно же, видим весомую роль данного проекта", - говорит она.

Заместитель председателя Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий Сергей Лаврищев рассказал, что в этом году они отметили 36 лет со дня создания объединения, в котором числится 1 млн 300 тыс. человек. Работают 2 тыс. 500 ветеранских "первичек".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На форум он приехал за опытом по организации работы с молодежью. Хотя, отмечает он, им тоже есть, что представить коллегам.

"Мы реализуем социальный проект - фотоконкурс "Гляжу в озера синие" ко Дню пенсионера Свердловской области. Этот день, по приказу губернатора, проходит в последнее воскресенье августа. Подрастающее поколение активно участвует в номинации фотоконкурса "Бабушка рядом с дедушкой". Внуки, правнуки, снимая своих предков, узнают об истории семьи, о том, где и как они трудились, а это уже история малой Родины. Из этого дети приобщаются к истории России", - поделился Сергей Лаврищев.

Представители ветеранских организаций Тюменской области представили коллегам доклады по организации помощи семьям в воспитании и развитии детей, об освоении историко-культурного и национального наследия старших поколений как основы успешного развития детей, подростков и молодежи, о роли общественной организации в развитии социальной и гражданской активности детей и взрослых.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Межрегиональный форум в Тюмени стал площадкой для общения активистов. Они увезли с собой не только новый опыт в налаживании диалога с детьми и молодежью, но и яркие впечатления от выступления артистов, в том числе серебряных волонтеров, и от участия в интерактивах, мастер-классе по пошиву мишек с триколором.

Анжела Лебедева

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# Александр Моор , Елена Перминова , серебряные волонтеры , Совет ветеранов , центр Семья

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