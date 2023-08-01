Межрегиональных форум "Диалог поколений" собрал в Тюмени около 200 ветеранов-активистов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 200 представителей общественных ветеранских организаций встретились в Тюмени на Межрегиональном форуме "Диалог поколений" в музейном комплексе им. И.Я. Словцова 15 августа. Ветераны-активисты из городов УФО, Омской и Тюменской областей решили обменяться опытом в вопросе межпоколенческого взаимодействия.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, приветствуя участников форума, отметил, что за семь лет существования масштабного регионального проекта "Диалог поколений" Советом ветеранов проделана большая работа по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, оказанию помощи нуждающимся семьям с детьми, семьям мобилизованных участников СВО.

"Ветераны-активисты ежегодно помогают пяти тысячам семей с детьми. У проекта хорошая история и отличные результаты. Необходимо и далее развивать "Диалог поколений". На форуме важно услышать мнение как нам это сделать еще эффективнее. Проект может стать ступенью для взаимодействия ветеранских, молодежных, других общественных организаций с ветеранами боевых действий и их семьями", - уверен глава региона.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области 46,7 тыс. семей с детьми оказались в поле зрения организаторов проекта "Диалог поколений" за семь лет. Работу по разным направлениям участники ветеранских организаций провели с 18 тыс. несовершеннолетних.

Общественники реализовали более 60 тыс. социально-значимых мероприятий, таких как "Моя любимая Родина" – организация экскурсий, встреч с заслуженными гражданами, долгожителями, посещение музеев, исторических мест; "Социальное сопровождение. Наставничество" – индивидуальное сопровождение семей и несовершеннолетних; "Семейные маршруты выходного дня" – проведение спортивных, культурно-массовых, военно-туристических и праздничных мероприятий и другие.

По словам директора регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елены Перминовой, центр стал партнером проекта и площадкой для его реализации.

"Мы помогали ветеранским организациям, создавали методические рекомендации, вели мониторинги, собирали обратную связь. Делали многое для движения проекта вперед. Мы для себя видим результативность в социальных эффектах. А поскольку мы являемся учреждением, которое работает с семьей и детьми на благополучие, развитие нашего общества, то, конечно же, видим весомую роль данного проекта", - говорит она.

Заместитель председателя Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий Сергей Лаврищев рассказал, что в этом году они отметили 36 лет со дня создания объединения, в котором числится 1 млн 300 тыс. человек. Работают 2 тыс. 500 ветеранских "первичек".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На форум он приехал за опытом по организации работы с молодежью. Хотя, отмечает он, им тоже есть, что представить коллегам.

"Мы реализуем социальный проект - фотоконкурс "Гляжу в озера синие" ко Дню пенсионера Свердловской области. Этот день, по приказу губернатора, проходит в последнее воскресенье августа. Подрастающее поколение активно участвует в номинации фотоконкурса "Бабушка рядом с дедушкой". Внуки, правнуки, снимая своих предков, узнают об истории семьи, о том, где и как они трудились, а это уже история малой Родины. Из этого дети приобщаются к истории России", - поделился Сергей Лаврищев.

Представители ветеранских организаций Тюменской области представили коллегам доклады по организации помощи семьям в воспитании и развитии детей, об освоении историко-культурного и национального наследия старших поколений как основы успешного развития детей, подростков и молодежи, о роли общественной организации в развитии социальной и гражданской активности детей и взрослых.

Межрегиональный форум в Тюмени стал площадкой для общения активистов. Они увезли с собой не только новый опыт в налаживании диалога с детьми и молодежью, но и яркие впечатления от выступления артистов, в том числе серебряных волонтеров, и от участия в интерактивах, мастер-классе по пошиву мишек с триколором.

Анжела Лебедева