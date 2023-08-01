История Тюменской городской думы: новая Конституция СССР и благоустройство Тюмени

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

В конце января – начале февраля 1934 года в Москве прошел партийный съезд, известный как "съезд победителей". Победу социализма оформили новой Конституцией СССР.

Решено было перейти к всеобщим прямым и тайным выборам в советы всех уровней. Сами советы объявлены "политической основой СССР", им принадлежит "вся власть".

Проект новой Конституции, названной "сталинской" был опубликован в тюменской газете "Красное знамя" 14 июня 1936 года. В те дни население Тюмени составляло 85 тыс. 213 человек.

Местное самоуправление в форме советов депутатов трудящихся избиралось на два года. Они "руководят деятельностью подчиненным им органов управления, обеспечивают охрану государственного порядка".

В апреле-мае 1936 года президиум Тюменского горсовета принял несколько "обязательных постановлений": "О порядке содержания и уборки улиц, площадей, тротуаров и дворов", "Об охране лесов от пожаров" и "О борьбе с хулиганством и нарушениями общественного порядка".

Постановление "О благоустройстве города" предлагало "Базарную площадь превратить в сад". Отмечалось, что в Тюмени "мало зелени, он пыльный и грязный… На площади, именуемой Базарной до ул. Первомайской [….] ничего нет".

Было предложено превратить эту площадь в место отдыха, засадив ее зеленью, а также пересмотреть схему благоустройства города, включив в эту работу все организации, предприятия и горожан.

Постановление "О ловле и истреблении бродячих собак" предлагало запретить выпуск собак без намордников, горкомхозу поручено за две недели организовать ловлю бродячих собак и их содержание в приспособленных помещениях.

Тогда же президиум горсовета поручил горкомхозу привести в порядок ул. Герцена, где находился городской театр. "Улица будет вымощена, проведут деревонасаждения и устроят штакетник. На проведение наружного оформления фасада театра по проекту инженера Атавина и на частичный внутренний ремонт отпущено 24 тыс. 500 рублей".

10 ноября 1936 года чрезвычайный пленум Тюменского горсовета одобрил проект "сталинской" Конституции СССР. Среди делегатов VIII чрезвычайного Всесоюзного съезда советов, утвердившего новую Конституцию, был председатель Тюменского горсовета Пичугин.

Секретарем Тюменского горкома ВКП (б) избран А. Тарасов, возглавлявший с 1933 года Ямало-Ненецкую окружную парторганизацию. В состав пленума и бюро горкома вошел начальник горотдела НКВД Н. Петров, переведенный в Тюмень из Остяко-Вогульска.

Первые выборы в определенный Конституцией 1936 года новый высший орган советской власти – Верховный Совет СССР – назначены на 12 декабря 1937 года.

В два последующих года изберут республиканские, областные, городские, районные советы депутатов трудящихся. Теперь депутатов впервые будут избирать персонально, прямо и тайно, что считалось "торжеством советской демократии".

Предвыборной кампании предшествовала всесоюзная перепись населения 1937 года.