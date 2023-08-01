История Тюменской городской думы: 1930-е годы. Преобразование Тюмени в социалистический культурный город

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

Окружное административное деление Урала было ликвидировано в 1930 году. Эта реорганизация имела цель приблизить госаппарат к району и активизировать самоуправление.

Так Тюмень стала центром одноименного района. Главной задачей перевыборов в горсовет в январе 1931 года стало не допустить к голосованию "лишенцев" и добиться 100% явки членов профсоюза и неорганизованного населения.

Предвыборная кампания проходила под лозунгом "Советы были, есть и будут "проводниками" генеральной линии партии". В новый состав горсовета были избраны 89 депутатов, из них членов профсоюза - 79 и 10 – от неорганизованного населения.

Членов и кандидатов ВКП(б) – 62 человека, рабочих – 68 или 69,4% против 52,6%. Первый пленум Тюменского городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов X созыва состоялся 27 января 1931 года.

Председателем горсовета был избран тов. Медведев, сын рабочего. С 13-летнего возраста вплоть до призыва в армию трудился на уральском Артинском военном заводе.

После войны с 1918 года вернулся на завод, а во время чехословацкого наступления ушел в Красную армию и воевал до 1921 года, потом стал председателем Красноуфимского и Суксунского райисполкомов, завпромотделом в Кунгурском округе с 1927 года, зампредом и председателем окрисполкома.

После ликвидации округов назначен инструктором Уральского облисполкома и председателем Троицкого райисполкома. В президиум горсовета вошли секретарь горкома ВКП(б) Азволинский и начальник горрайотделения ОГПУ Мальцев.

Разделение Уральской области на Свердловскую, Челябинскую и Обско-иртышскую с центром в Тюмени в 1934 году совпало с "чисткой" местной парторганизации.

"Генеральные чистки" проводились против "примазавшихся приспособленцев". Первая - после победы в Гражданской войне в 1922 году. Вторую устроили в 1929-1930 годах, избавляясь от левых и правых "уклонистов" в партии и "лишенцев", проникших в местное самоуправление.

Тюмень не стала исключением. В газете "Красное знамя" было объявлено: "Чистку Тюменской парторганизации 12-13 января 1934 года. На чистку парторганизации горсовета приглашаются рабочие Тюмени, колхозники и трудящиеся единоличники района".

Оценивались социальное происхождение, идейный уровень, партдисциплина, трудовые показатели, общественная работа, моральный облик, поведение в быту.

Секретаря Тюменского горкома ВКП(б) Слюнкова избрали секретарем нового Обско-иртышского обкома. Его прежнюю должность занял Петренко, отвечавший за партийную "чистку" в Тюмени.

Председателем горсовета оставался Г.П. Фоминых, но 7 декабря 1934 года постановлением ВЦИК Обско-Иртышскую область упразднили. Ее территория вошла в состав Омской области.

В Тюмени прошли перевыборы городского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Избрано 435 депутатов: рабочих – 195, восемь учащихся, 36 домохозяек. Членов и кандидатов ВКП(б) – 164, комсомольцев – 40. Явка избирателей составила 91%.

Председателем горсовета 30 декабря 1934 года был избран Иван Ефимович Пичугин. Уроженец Новгородской области, с 1908 года работал на заводе в Москве. Принимал участие в борьбе за власть советов.

В своем докладе на пленуме горсовета он заявил о "почетной задаче – преобразовании Тюмени из купеческого города в социалистический культурный город".