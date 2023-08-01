Росводоканал подключил новый резервуар чистой воды незаметно для тюменцев

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Уникальные работы по присоединению сетей строящегося резервуара чистой воды к действующим коммуникациям на Метелевском водозаборе провели специалисты тюменского водоканала. Для этого им потребовалось врезать трубу диаметром 1 тыс. мм в сеть такого же диаметра. Работы осложняли стесненные условия и ограниченное время.

Чтобы подключение прошло четко, провели большую подготовку. Накануне работ бригада приварила к действующей трубе патрубок и установила затвор. На время проведения переключения приостановили подъем воды с реки и работы по водоподготовке на Метелевском водозаборе.

Чтобы город не заметил вододефицита, работы необходимо было провести за четыре часа, но специалисты тюменского водоканала справились за два с половиной.

Следующий этап выполнили электрогазосварщики. Отверстие в действующем трубопроводе нужно было вырезать через затвор, находясь внутри патрубка. Затвор, в отличие от задвижки, не открывает трубу полностью, в середине остается своеобразный "блин", что добавило трудностей.

Работа Метелевских водоочистных сооружений возобновилась в штатном режиме. На время остановки вода подавалась из резервуаров чистой воды, поэтому абоненты не ощутили каких-либо неудобств.

"Изначально планировали использовать надувной гидрозатвор, позволяющий оперативно перекрыть трубопровод. Но тогда пришлось бы отключать водозабор дважды. Оценив риски, мы приняли другое решение", - пояснил начальник цеха эксплуатации Владимир Шааб.

Сейчас к работе вновь приступили строители подрядных организаций. Они продолжают строительство резервуара чистой воды, объемом 8 тыс. кубометров. Новый объект планируется сдать в эксплуатацию зимой. Дополнительный резервуар позволит повысить качество и надежность водоснабжения.

Работы ведутся в рамках комплексной реконструкции Метелевских водоочистных сооружений, предусмотренных концессионным соглашением между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом.