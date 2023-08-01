  • 16 августа 202316.08.2023среда
  • USD97,4217
    EUR106,5736
  • В Тюмени 18..20 С 0 м/с ветер южный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

414 жилых домов проверили в Тюмени на готовность к отопительному сезону

Общество, 11:24 16 августа 2023

УСТЭК | Фото: УСТЭК

Более 49 км тепловых сетей Тюмени проверили на плотность и прочность в ходе шестого гидравлических испытаний, завершившегося на два дня раньше запланированного срока. Специалисты обследовали 623 объекта, 414 из которых – жилые дома.

Всего в областном центре к зиме подготовлено 516 км тепловых сетей из 687 км. Сведения о прохождении испытаний заносятся в общий акт проверки. По итогам шести этапов проверено 75% объектов.

Последний седьмой этап испытаний стартовал 14 августа и продлится 14 дней. После этого этапа город будет полностью готов к отопительному сезону. Последний этап один из самых масштабных по территории.

Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК. При обнаружении растекания воды или других повреждений теплосетей можно сообщать по телефону контакт-центра (3452) 38-62-00 круглосуточно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# опрессовка , УСТЭК

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:24 16.08.2023414 жилых домов проверили в Тюмени на готовность к отопительному сезону
11:13 16.08.2023Обновленные поликлиники в селах Абатское, Викулово и Бердюжье откроются в 2023 году
11:01 16.08.2023Росводоканал подключил новый резервуар чистой воды незаметно для тюменцев
10:49 16.08.2023Тюменские нефтепроводчики - в числе победителей конкурса профмастерства ПАО "Транснефть"