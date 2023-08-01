414 жилых домов проверили в Тюмени на готовность к отопительному сезону

| Фото: УСТЭК | Фото: УСТЭК

Более 49 км тепловых сетей Тюмени проверили на плотность и прочность в ходе шестого гидравлических испытаний, завершившегося на два дня раньше запланированного срока. Специалисты обследовали 623 объекта, 414 из которых – жилые дома.

Всего в областном центре к зиме подготовлено 516 км тепловых сетей из 687 км. Сведения о прохождении испытаний заносятся в общий акт проверки. По итогам шести этапов проверено 75% объектов.

Последний седьмой этап испытаний стартовал 14 августа и продлится 14 дней. После этого этапа город будет полностью готов к отопительному сезону. Последний этап один из самых масштабных по территории.

Полный список адресов и информация о сроках отключения горячего водоснабжения размещены на сайте УСТЭК. При обнаружении растекания воды или других повреждений теплосетей можно сообщать по телефону контакт-центра (3452) 38-62-00 круглосуточно.