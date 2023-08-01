Тюменцам предлагают написать стихотворения для поднятия морального духа военнослужащих

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поэтический конкурс "Стихи – фронту" объявили волонтеры "Жожеки". До 31 августа нужно написать стихотворение, которое поднимет моральный дух военнослужащих, участвующих в спецоперации.

"Работы собирает ленинградское волонтерское объединение. Там есть требовательный редактор, который, если что, может помочь автору в доработке. Но советую отправлять стихотворения достаточно высокого уровня качества. Задача в том, чтобы поддержать бойцов трогательным словом, а не принизить других", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменской линии" лидер российской группы волонтеров "Жожеки" в Тюмени Глеб Бурцев.

Принимаются авторские стихотворения. Важно, чтобы они ранее не публиковались на других площадках, а были написаны специально для конкурса. Объем - не более 14 строф, важно единство формы и содержания. Также среди требований – запрет на разжигание ненависти. Желательно написать текст так, чтобы его можно было переложить на песню. Это станет одним из критериев оценки для жюри.

Победителей объявят 4 сентября. За призовые места предусмотрены мерч и денежные призы – от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Лучшие стихотворения переложат на песни, а часть работ отправят бойцам на фронт.

Тексты принимают в личных сообщениях в группе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 18+.