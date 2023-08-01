Сибирский ковер создадут жители Тюмени, Тобольска и Ишима

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яркий ковер с сибирским узором создадут жители Тюмени, Ишима и Тобольска вместе с молодежными сообществами в честь Дня Тюменской области, 19 августа, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

С 18 до 20 часов жителей Тюмени приглашают создать ковер с традиционным сибирским узором, используя аэрозольные флуоресцентные краски, на пешеходной ул. Дзержинского. Благодаря мастерской тюменского махрового ковра горожане смогут познакомиться с сибирским народным художественным промыслом, получить в подарок мини-открытки с изображением ковра, а также сделать фото моментальной печати на фоне традиционных ковровых полотен.

В Тобольске погружение в культуру сибирского творчества начнется в 15 часов возле мультицентра "Моя территория" (ул. Красноармейская, 6/4). Участники раскрасят ковровое полотно, а также заберут с собой на память мини-открытки.

В Ишиме создание сибирского ковра пройдет в рамках закрытия проекта "Семейные выходные" в мультицентре "Моя территория" (ул. Ленина, 7). Начало — в 16 часов.

"Вместе с представителями молодежных сообществ региона мы хотим напомнить жителям об уникальном творчестве юга Тюменской области. Сибирский ковер – один из главных символов региона, который объединяет его креативных и инициативных жителей. В завершение Дня рождения области каждый желающий сможет почувствовать себя частью локальной культуры, — прокомментировала руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

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