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На 100-летии Нижнетавдинского района выступят Рада Рай и Юрий Кузнецов-Таежный

Общество, 12:05 17 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Гастрономический фестиваль "Вкусы Тавды", соревнования по конному спорту, концерт с участием Рады Рай и Юрия Кузнецова-Таежного пройдут в день празднования 100-летия Нижнетавдинского района 19 августа.

Расписание в своем Telegram-канале разместил глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов. Соревнования по конному спорту начнутся в комплексе на ул. Дзержинского, 38 в 10 часов. В 12 часов в парке им. П. И. Федосеева откроют спортивную площадку. Через час стартует гастрономический фестиваль "Вкусы Тавды" и спортивно-зрелищные мероприятия.

В 14 часов на территории мемориального комплекса откроют памятник нижнетавдинцам, участникам специальной военной операции.

Торжественное открытие праздника "Сто причин для счастья", приуроченного к 100-летию Нижнетавдинского района, назначено на 14 часов 45 минут. Местом проведения станет спортивный комплекс "Нижняя Тавда" на ул. Парковой, 9. В программе — интерактивные площадки, выступление творческих коллективов Тавды, Тюменского и Ярковского районов.

Вечерний концерт с участием певицы Рады Рай и Юрия Кузнецова-Таежного стартует в 19 часов. в 22 часа запустят праздничный фейерверк.

Возрастное ограничение: 0+.

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# концерт , Нижнетавдинский район

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