Об истории ковроткачества узнают тюменцы на настольной игре "Легенды города Т"
Общество, 16:21 16 августа 2023
| Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте
Третья серия настольных ролевых игр "Легенды города Т" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 18 и 25 августа, начало в 15 часов. Она посвящена истории ковроткачества.
Игроки в роли известных в Тюмени, Ишиме и южных районах области ткачих и купцов погрузятся в атмосферу торговли, работы на мануфактурах или в домашних мастерских, сообщает отдел краеведения Тюменской областной научной библиотеки.
Предыдущие серии настольной игры были посвящены семье Колокольниковых, а также тюменцам, похороненным на Текутьевском кладбище.
Возрастное ограничение — 12+.