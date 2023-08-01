Об истории ковроткачества узнают тюменцы на настольной игре "Легенды города Т"

| Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменская областная научная библиотека" ВКонтакте

Третья серия настольных ролевых игр "Легенды города Т" пройдет в Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева (ул. Орджоникидзе, 59) 18 и 25 августа, начало в 15 часов. Она посвящена истории ковроткачества.

Игроки в роли известных в Тюмени, Ишиме и южных районах области ткачих и купцов погрузятся в атмосферу торговли, работы на мануфактурах или в домашних мастерских, сообщает отдел краеведения Тюменской областной научной библиотеки.

Предыдущие серии настольной игры были посвящены семье Колокольниковых, а также тюменцам, похороненным на Текутьевском кладбище.

Возрастное ограничение — 12+.