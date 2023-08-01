Студентов и выпускников IT и digital-специальностей зовут на форум "Пчела 2.0"

| Фото: группа "Пчела 2.0" во ВКонтакте | Фото: группа "Пчела 2.0" во ВКонтакте

Карьерный форум "Пчела 2.0" пройдет в "Конторе пароходства" с 3 по 5 ноября. На ивент приглашают студентов старших курсов и выпускников с опытом в IT и digital-сфере.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал один из организаторов, финальный ответственный за департамент по развитию бизнеса в молодёжной международной организации AIESEC Альберт Мухаметвалиев.

Чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку и пройти интервью. Предполагается, что на форум пригласят около 150 человек – это те, кто пройдут все этапы отбора. Финалистов на событии ждут обсуждения по программированию, искусственному интеллекту, дизайну, smm, будут представлены интересные кейсы и проведены конкурсы с призами. Помимо этого, компании-спикеры представят свои вакансии.

"Многие из них заинтересованы в получении информации об участниках в скорейшие сроки, поэтому мы решили, что было бы классно скидывать их портфолио компаниям ещё до форума. Сейчас ведутся переговоры с тремя потенциальными партнерами. Кстати, резюме уже присылают, считаю, что многие из людей достойны стажировок", - поделился Альберт Мухаметвалиев.

Впервые "Пчелу" провели год назад. Тогда количество участников составляло 70 человек. На протяжении пяти дней ребята решали кейсы от компаний, повышали свои IT и digital-навыки. В этом году, по словам организатора, они решили воссоздать атмосферу и качества события, чтобы сделать его еще лучше.

Подробности - в группе форума во ВКонтакте.

Возрастное ограничение: 18+

Виктория Макарова