Объекты гостеприимства Тюменского района посетили 93 ученика "Школы гостевого бизнеса"

| Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области | Фото: департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области

79 учеников получили удостоверения "Школы гостевого бизнеса" в рамках третьего потока, закрытие которого состоялось 15 августа. Всего обучение прошли 93 человека из 11 районов Тюменской области, сообщает пресс-служба областного департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства.

Во время занятий участники совместно с экспертами и организаторами посетили объекты гостеприимства Тюменского района. Они побывали в д. Черная речка, в обсерватории "Старая башня", посетили Сибирские виноградники. Своим опытом поделились собственники гостевых домов "ХлебСоль", "ДоброБаня" и дома-музея семьи Шипулиных, прогулялись по территории парка "Юрибей".

Предприниматели встретились в администрации Червишевского муниципального округа, познакомились с опытом организации и сотрудничества между бизнесом и властью.