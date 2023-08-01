Более 11 тысяч заявлений в школу направлено от жителей Тюменской области в электронном виде

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 11 тыс. заявлений в школу направлено в электронном виде на Госуслуги Тюменской области с начала 2023 г. Это 50 % от общего количества поданных заявлений и на 11 % больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент информатизации.

А по услуге "Запись в колледж" принято более 19 тыс. электронных заявлений, что на четверть больше 2022 г. В ведомстве отметили, что через сервис направляется практически две третьих от всех заявлений в ссузы региона.

Еще более 5,5 тыс. человек записались через Госуслуги на кружки и секции в учреждения дополнительного образования. В детские сады родители подали через личные кабинеты девять тысяч заявлений.