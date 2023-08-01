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Тюменских школьников и студентов приглашает Яндекс Лицей

Общество, 17:25 17 августа 2023

Яндекс | Фото: Яндекс

Набор на новый учебный год в Яндекс Лицей стартовал в Тюменской области. Проект работает в регионе шестой год, за это время его выпускниками стали несколько сотен школьников. Обучение в лицее бесплатное.

Здесь ждут школьников 8–11-х классов и студентов 1–2-х курсов техникумов и колледжей, интересующихся программированием и желающих развиваться в IT.

Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных.

В Тюменской области пять классов Яндекс Лицея открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Площадками для набора школьников первого года обучения станут школа № 68 и школа № 40.

Желающие поступить на обучение проходят несколько этапов: регистрацию, онлайн-тестирование (с 14 августа по 11 сентября), собеседование с преподавателем (с 15 по 24 сентября).

Для прохождения отбора требуются базовые знания программирования. На сайте Яндекс Лицея можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Итоги отбора подведут не ранее 3 октября.

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# IT , обучение , Яндекс

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