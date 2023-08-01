Создавали карту Вьетнама и ставили опыты: в Тюмени подвели итоги международной карбоновой школы

| Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте | Фото: группа "Центр ТюмГУ «Новое движение»" во ВКонтакте

Международная карбоновая школа Zero Carbon, которая объединила 100 школьников из 13 регионов России и пяти стран мира, завершилась в Тюмени 17 августа. За 10 дней участники побывали на карбоновом полигоне, в компании "СИБУР", смотрели снимки со спутников, слушали лекции, делали карту Вьетнама и ставили опыты в лабораториях.

"Это первая подобная программа не только в Тюмени, но и в России. Надо понимать, что она останется в истории университета, и в истории города. А вы, уважаемые участники, можете в своей жизни всегда ощущать себя пионерами, потому что именно вы были первыми! Думаю, что приобретенные знания и впечатления будут оставаться с вами всегда. А некоторых из вас надеюсь увидеть в наших виртуальных лабораториях", – сказал на закрытии первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

Арина Дикова из Москвы напомнила, что на смене проходила защита разных проектов. Ее заинтересовала инициатива ребят с теплицами, так как они использовали гидропонические технологии, установки.

"Гидропоника – это выращивание растительных культур на искусственном субстрате без добавления естественных добавок. Все собирается самим человеком и настраивается. Я давно интересуюсь экологией, давно занимаюсь. И когда посетила занятий по биомассе, я наслушалась про энергетику, про производительность, и подумала – почему бы и нет? Для меня эта тема ресурсная и обеспечивающая", - добавила она.

Тюменцу Савве Михайлову запомнилась интеллектуальная игра "Домино", где все должны были вслепую выбирать вопросы, посвященные биологии, и решать их: "Я уже участвовал в таких играх, но не на биологическую тематику. Больше всего запомнился вопрос, где была представлена карта мира, на которой одни участки были зеленее других. Более зеленые означали места, где фотосинтез на Земле осуществляется сильнее".

Помимо обучения старшеклассники катались на теплоходе по р. Туре, осмотрели город. Ле Нгуен Кхуе из Вьетнама понравилось в Тюмени. Он отметил, что здесь много мест для прогулок и общения с друзьями.

"В университете предусмотрены программы для иностранных и русских студентов. Эта школа нам понравилась, мы получили знания и воспоминания", - сказал иностранный участник.

Напомним, участие было бесплатным: организаторы обеспечивали питание и проживание в кампусе ТюмГУ. Чтобы попасть в школу желающие выполнили тематические задания-кейсы, написали мотивационные эссе, а некоторые прикрепили результаты достижений в олимпиадах. Организатором выступил Центр ТюмГУ "Новое движение".

Виктория Макарова