Шесть предприятий Тюменской области признаны лучшими экспортерами УФО
Шесть предприятий Тюменской области признаны лучшими экспортерами Уральского федерального округа. По числу победителей окружного этапа всероссийской премии Тюменская область, наряду со Свердловской, Ямалом и Югрой, признаны лидерами, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Первое место в номинации "Трейдер года" стала компания "АЙРОНЭКС". Второе место среди экспортеров готового продовольствия агропромышленного комплекса заняла производственная компания "Слада". Третьи места за экспортером года в сфере машиностроения - "Тюменьмашзавод", в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса - Научно-производственная компания "АгроАльянс", в отрасли услуг – "Дрим", лучшая женщина-экспортер - основатель бренда свадебных платьев Lana Marinenko Светлана Мариненко.
Все участники проекта получают сертификат на возмещение НДС от Российского экспортного центра.