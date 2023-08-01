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Шесть предприятий Тюменской области признаны лучшими экспортерами УФО

Экономика, 17:36 17 августа 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Шесть предприятий Тюменской области признаны лучшими экспортерами Уральского федерального округа. По числу победителей окружного этапа всероссийской премии Тюменская область, наряду со Свердловской, Ямалом и Югрой, признаны лидерами, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Первое место в номинации "Трейдер года" стала компания "АЙРОНЭКС". Второе место среди экспортеров готового продовольствия агропромышленного комплекса заняла производственная компания "Слада". Третьи места за экспортером года в сфере машиностроения - "Тюменьмашзавод", в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса - Научно-производственная компания "АгроАльянс", в отрасли услуг – "Дрим", лучшая женщина-экспортер - основатель бренда свадебных платьев Lana Marinenko Светлана Мариненко.

Все участники проекта получают сертификат на возмещение НДС от Российского экспортного центра.

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# УФО , экспорт , экспортеры

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