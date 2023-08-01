На акции ко Дню российского флага в тюменском парке Пограничников откроют полевую кухню

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Акция "Мой гимн, мой флаг, моя Россия" пройдет в парке Пограничников в Тюмени 19 августа с 12 до 15 часов. Событие приурочено ко Дню Государственного флага Российской Федерации, сообщает Центр татарской культуры.

Гостей ждет тематическая концертная программа с участием победителей фестиваля-конкурса "Граница начинается у порога дома твоего", работа интерактивных площадок, выставка машин как современных, так и старинных. Также будет представлена военная техника от Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А. И. Прошлякова, форма пограничников, пионерская атрибутика.

Представители клуба им. А. М. Кижеватова подготовили к акции показательное выступление по тхэквондо. Спортсмены школы бокса, занимающиеся в СК "Прибой", продемонстрируют свои умения.

Участников и гостей праздника угостят на полевой кухне.

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