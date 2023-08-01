19 спортсменов представят Тюменскую область на международном фестивале университетского спорта

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

19 пловцов представят Тюменскую область в составе сборной команды ТюмГУ на международном фестивале университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа.

Сборная региона по плаванию получила путевку на фестиваль на VII Всероссийской летней Универсиаде в Астрахани, которая прошла в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Добавим, в фестивале примут участие студенты из 36 стран. Состязания пройдут в 14 видах спорта: боксе, бадминтоне, баскетболе 3×3, волейболе, дзюдо, мини-футболе , настольном теннисе, плавании, прыжках в воду, самбо, спортивной борьбе, теннисе, тхэквондо и художественной гимнастике.

Узнать расписание и купить билеты можно по ссылке.