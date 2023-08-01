Портативные тонометры появились у офтальмологов голышмановской больницы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

12 портативных тонометров для измерения внутриглазного давления поступили в областную больницу №11. Они распределены по филиалам учреждения. В частности, три прибора пополнили оснащение кабинетов в главном филиале больницы в п. Голышманово, сообщает областной департамент здравоохранения.

Тонометры дают врачам возможность проводить точные измерения внутриглазного давления с высокой степенью надежности и удобства. Они компактные, портативные и простые в использовании, что позволяет проводить исследования не только в кабинете врачей, но и на выезде.

Команда врачей-офтальмологов в Голышмановском филиале областной больницы провела уже свыше 5 тыс. исследований, используя портативные тонометры. Это позволяет врачам получить обширную информацию о состоянии глазных структур и определить возможные риски развития глазных заболеваний.