Тюменские школьники займутся 3D-моделированием и VR-технологиями на российском ПО

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отечественное оборудование и программное обеспечение будут использовать педагоги и воспитанники центров цифрового образования "IT-куб" в школе № 65 Тюмени. Кабинеты программирования роботов, основ алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, кабинет виртуальной реальности уже приняли первых воспитанников.

"Открытие IT-куба, как глоток свежего воздуха. Новые технологии появляются постоянно: новые модели принтеров, сканеров. Семь лет назад мы представить себе не могли, что будет создан 3D-сканер, который сможет отсканировать любую модель, распечатать ее. У нас большое сообщество педагогов, которые этим занимаются, делимся своим опытом. По импортозамещению – в IT-кубе используется отечественное оборудование, ПО. Будем осваивать. Надо поддерживать отечественного производителя", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" педагог дополнительного образования школы № 65 Тюмени, куратор направления программирования роботов Богдан Лисовец.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускник школы № 65 Александр Добрыдень был одним из первых учеников, решивших осваивать 3D-моделирование. Он успел достичь успехов в конкурсах и олимпиадах разного уровня. Считает, что у этого направления IT большое будущее.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"3D-моделированием в школе я начал заниматься одним из первых. На первые соревнования ездил еще в 7 классе. Мне эта тема интересна, и я продолжаю в этом всем крутиться. В этом году поступил в ТюмГУ на механику и математическое моделирование", - говорит Александр.

В день открытия центра цифрового образования в школе от желающих научиться программированию, созданию своих технологических проектов нет отбоя. Все кабинеты заполнены школьниками.

Педагог дополнительного образования по направлению AR- VR-технологии Фарид Юртлубаев с появлением в 65 школе IT-куба получил работу. С 2019 года он занимается виртуальной реальностью. Сегодня готов делится опытом с учащимися 9-11 классов. Именно в этом возрасте ребенок физически и ментально готов работать со шлемом, отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Специальные программы устанавливаются на компьютер. У них есть дополнительные модули, в зависимости от того, что интересует школьника. Сейчас у нас ученик занимается скетчингом – создание рисунков с последующим накладыванием текстуры. Ребята пройдут обучающий курс и после этого сами смогут моделировать изображения. В дополнительной и виртуальной реальности они также смогут разрабатывать фото- и видеоприложения", - пояснил Фарид Юртлубаев.

Напомним, всего в Тюменской области будет три "IT-куба". В школе № 88 Тюмени и Школе декабристов Ялуторовска они начнут работать с 15 сентября.

Оснащение центров проходит в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Тюменской области.

Анжела Лебедева