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Тюменские школьники займутся 3D-моделированием и VR-технологиями на российском ПО

Общество, 13:31 18 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Отечественное оборудование и программное обеспечение будут использовать педагоги и воспитанники центров цифрового образования "IT-куб" в школе № 65 Тюмени. Кабинеты программирования роботов, основ алгоритмики и логики, кибергигиены и работы с большими данными, кабинет виртуальной реальности уже приняли первых воспитанников.

"Открытие IT-куба, как глоток свежего воздуха. Новые технологии появляются постоянно: новые модели принтеров, сканеров. Семь лет назад мы представить себе не могли, что будет создан 3D-сканер, который сможет отсканировать любую модель, распечатать ее. У нас большое сообщество педагогов, которые этим занимаются, делимся своим опытом. По импортозамещению – в IT-кубе используется отечественное оборудование, ПО. Будем осваивать. Надо поддерживать отечественного производителя", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" педагог дополнительного образования школы № 65 Тюмени, куратор направления программирования роботов Богдан Лисовец.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпускник школы № 65 Александр Добрыдень был одним из первых учеников, решивших осваивать 3D-моделирование. Он успел достичь успехов в конкурсах и олимпиадах разного уровня. Считает, что у этого направления IT большое будущее.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"3D-моделированием в школе я начал заниматься одним из первых. На первые соревнования ездил еще в 7 классе. Мне эта тема интересна, и я продолжаю в этом всем крутиться. В этом году поступил в ТюмГУ на механику и математическое моделирование", - говорит Александр.

В день открытия центра цифрового образования в школе от желающих научиться программированию, созданию своих технологических проектов нет отбоя. Все кабинеты заполнены школьниками.

Педагог дополнительного образования по направлению AR- VR-технологии Фарид Юртлубаев с появлением в 65 школе IT-куба получил работу. С 2019 года он занимается виртуальной реальностью. Сегодня готов делится опытом с учащимися 9-11 классов. Именно в этом возрасте ребенок физически и ментально готов работать со шлемом, отметил он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Специальные программы устанавливаются на компьютер. У них есть дополнительные модули, в зависимости от того, что интересует школьника. Сейчас у нас ученик занимается скетчингом – создание рисунков с последующим накладыванием текстуры. Ребята пройдут обучающий курс и после этого сами смогут моделировать изображения. В дополнительной и виртуальной реальности они также смогут разрабатывать фото- и видеоприложения", - пояснил Фарид Юртлубаев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Напомним, всего в Тюменской области будет три "IT-куба". В школе № 88 Тюмени и Школе декабристов Ялуторовска они начнут работать с 15 сентября.

Оснащение центров проходит в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства Тюменской области.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Анжела Лебедева

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# информационные технологии , национальный проект Образование

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