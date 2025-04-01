  • 24 апреля 202524.04.2025четверг
  • USD82,3637
    EUR94,5723
  • В Тюмени 12..14 С 6 м/с ветер южный

Тюменцев приглашают на общегородской субботник 26 апреля

Общество, 19:10 24 апреля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общегородской субботник пройдет на шести площадках Тюмени 26 апреля. Помимо наведения порядка, участники массового мероприятия узнают о дизайн-проектах благоустройства трёх общественных пространств, которое запланировано на 2026 год. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Погода непредсказуемая, возможен дождь, однако большинство участников уверены, что это не помешает общему делу уборки и сбора мусора. Приглашаем выйти семьями, с друзьями и коллегами. Покажем, насколько сильна объединенная энергия Тюмени", - сказал глава города.

Субботники в экопарке "Затюменский" и лесопарке им. Гагарина начнутся в 11 часов. В 10 часов тюменцев ждут в парке Дружбы России и Республики Корея, в саду Дружбы, в парке Пограничников и сквере Депутатов. Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь и перчатки.

Отметим, субботник проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Всероссийский субботник , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 24.04.2025Тюменцев приглашают на общегородской субботник 26 апреля
18:15 24.04.2025Шестнадцати тюменцам вручили медаль "Отец солдата"
18:07 24.04.2025В Тюменской области представили план празднования 80-летия Победы
17:54 24.04.202525 апреля - события дня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора