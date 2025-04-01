Тюменцев приглашают на общегородской субботник 26 апреля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общегородской субботник пройдет на шести площадках Тюмени 26 апреля. Помимо наведения порядка, участники массового мероприятия узнают о дизайн-проектах благоустройства трёх общественных пространств, которое запланировано на 2026 год. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Тюмени Максим Афанасьев.

"Погода непредсказуемая, возможен дождь, однако большинство участников уверены, что это не помешает общему делу уборки и сбора мусора. Приглашаем выйти семьями, с друзьями и коллегами. Покажем, насколько сильна объединенная энергия Тюмени", - сказал глава города.

Субботники в экопарке "Затюменский" и лесопарке им. Гагарина начнутся в 11 часов. В 10 часов тюменцев ждут в парке Дружбы России и Республики Корея, в саду Дружбы, в парке Пограничников и сквере Депутатов. Организаторы предоставят весь необходимый инвентарь и перчатки.

Отметим, субботник проходит в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и нацпроекта "Инфраструктура для жизни".