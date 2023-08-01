В Тюменской области развивается свадебный туризм

предоставлено Мариной Нугмановой предоставлено Мариной Нугмановой

Регистрация брака вне стен помещения отделов загс, дворцов бракосочетаний - тенденция последний лет. Жители Тюмени и округов чаще всего для торжества выбирают тобольский Дворец наместника, сад Ермака. Таким образом в регионе развивается свадебный туризм.

Об этом рассказала начальник регионального управления ЗАГС Лилия Амбарцумова.

"Дополнительные площадки для регистрации брака утверждены постановлением правительства Тюменской области. Молодожены при выборе локации организовывают для себя эксклюзивные свадебные программы. Это новая тема для развития свадебного туризма", - отметила она.

К популярным местам проведения регистрации брака также отностяся ишимский сквер Молодоженов и Дом культуры, Ялуторовский острог. Полный перечень объектов для выездной регистрации представлен на сайте правительства Тюменской области, в аккаунтах регионального управления загс.

"Проводим опрос граждан для изучения дополнительных локаций по заключению брака. По его итогам расширим существующий перечень, а некоторые, невостребованные, уберем. Сотрудники загс готовы рассматривать любые предложения, в том числе и связанные с небольшим экстримом", - говорит Лилия Амбарцумова.

Для выездной регистрации подать документы можно только лично в орган загс, в электронном виде такой функции нет. Плата за выездную регистрацию не взимается.

Анжела Лебедева