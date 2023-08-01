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Деревня Заводоуковского округа лидирует в онлайн-голосовании за доступный Интернет

Общество, 10:57 21 августа 2023

департамент информатизации Тюменской области | Фото: департамент информатизации Тюменской области

Деревня Щучье Заводоуковского округа лидирует в онлайн-голосовании за доступный Интернет в малых населенных пунктах. Она набрала 311 голосов.

Второе место занимает д. Медведчикова Малозоркальцевского сельского поселения, на третьем расположилось с. Маранка Ярковского района. На четвертой строчке - д. Уки Увасткого района, а на пятой - д. Шатанова из Ярковского района, сообщил глава администрации Уватского района Вячеслав Елизаров.

Напомним, жители Тюменской области выбирают населенные пункты, в которых проживают от 100 до 500 человек. По итогам сформируют список сел и деревень, где Интернет и хорошая связь появятся в 2024 году. Здесь установят базовые станции 4G LTE.

Проголосовать можно до 10 сентября через Госуслуги или отправить по почте письмо на адрес Минцифры: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр. 2.

В списке 336 населенных пунктав, в которых проживает от 100 до 500 человек. "От Уватского района в голосовании участвуют: Солянка, Уки, Алымка, Нагорный, Осинник, Першино, Муген, Горнослинкино, Тугалово, Красный Яр. Уважаемые уватцы, активнее голосуйте за населенные пункты нашего района. Какие территории первыми будут обеспечены высокоскоростным Интернетом – решать вам", - сказал Вячеслав Елизаров.

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# Заводоуковск , Интернет , Уватский район

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