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Тюменский театр кукол выиграл грант на спектакль "Главная сказка Сибири"

Общество, 18:32 18 августа 2023

vk.com/kukli.kto72 | Фото: vk.com/kukli.kto72

Тюменский театр кукол выиграл грант президента РФ на спектакль "Главная сказка Сибири". Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.

Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала в своих соцсетях.

"Театральный проект "Главная сказка Сибири" – это спектакль, созданный на основе сказки "Конек-Горбунок" и фольклора народов Сибири, со вставками-интермедиями образовательного характера. В спектакле присутствует просветительская составляющая – из постановки зрители узнают что-то новое о писателе Петре Ершове", - уточнила она.

Кукольные спектакли пользуются заслуженной любовью детей, огромное удовлетворение от них получают и организаторы постановок, отметила Майер.

"Особенно ценно для нас, что спектакль ставится по сказке нашего знаменитого земляка. К постановке театр приступит уже осенью. В рамках проекта состоится 12 показов в Заводоуковске, Ялуторовске, посёлках Богандинский, Боровский, Винзили, Московский. Искренне поздравляю с победой в грантовом конкурсе директора Тюменского театра кукол Романа Явныча и коллектив театра", - сказала директор регионального департамента культуры.

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# Тюменский театр кукол

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