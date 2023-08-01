Тюменский театр кукол выиграл грант на спектакль "Главная сказка Сибири"
Тюменский театр кукол выиграл грант президента РФ на спектакль "Главная сказка Сибири". Соответствующее распоряжение подписал Владимир Путин.
Об этом директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала в своих соцсетях.
"Театральный проект "Главная сказка Сибири" – это спектакль, созданный на основе сказки "Конек-Горбунок" и фольклора народов Сибири, со вставками-интермедиями образовательного характера. В спектакле присутствует просветительская составляющая – из постановки зрители узнают что-то новое о писателе Петре Ершове", - уточнила она.
Кукольные спектакли пользуются заслуженной любовью детей, огромное удовлетворение от них получают и организаторы постановок, отметила Майер.
"Особенно ценно для нас, что спектакль ставится по сказке нашего знаменитого земляка. К постановке театр приступит уже осенью. В рамках проекта состоится 12 показов в Заводоуковске, Ялуторовске, посёлках Богандинский, Боровский, Винзили, Московский. Искренне поздравляю с победой в грантовом конкурсе директора Тюменского театра кукол Романа Явныча и коллектив театра", - сказала директор регионального департамента культуры.