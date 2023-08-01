В тюменском центре "Надежда" ставят на ноги ребенка после ДТП

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Девочку Дашу на пешеходном переходе сбила машина в феврале 2023 г. Месяц она находилась в критическом состоянии в реанимации, врачи делали неутешительные прогнозы. После курса реабилитации в Детском лечебного-реабилитационном центре "Надежда" юная тюменка сначала села, потом встала на ходунки, сейчас учится ходить.

Врач физической реабилитационной медицины Светлана Суглобова рассказала, что при переводе с неврологического отделения, у девочки отсутствовали ясное сознание, контакт с окружающими, двигательная активность. Ребенок не мог самостоятельно принимать пищу, не понимал обращенную речь, дышал с помощью трахеостомы. Ежедневные реабилитационные мероприятия помогли ей постепенно вернуть сознание, возобновить контакт с окружающими, самостоятельно дышать, сидеть, принимать пищу. Она учится ходить, писать простые слова.

"В этом большая заслуга целой команды специалистов: эрготерапевта, инструктора по ЛФК, инструктора по труду, психолога, дефектолога, логопеда, физиотерапевта, врачей паллиативного отделения. В программе реабилитации применяли специализированные методы, такие как кинезиотерапия, роботизированные технологии, нейромышечная активация. Результаты впечатляют, а это только середина курса лечения", - говорит доктор.