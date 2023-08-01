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Тюменки создадут сайт-специфик спектакль на основе бурятских сказок

Общество, 12:39 19 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сайт-специфик спектакль на основе бурятских сказок создадут руководитель художественного отдела МТЦ "Космос" Маша Хайбуллина и менеджер проектов Аэлита Садретдинова на международном театральном фестивале RADI SVETA, который пройдет на берегу озера Байкал с 27 августа по 4 сентября.

"В этом году мы создадим сайт-специфик спектакль на основе бурятских сказок. Пока не могу сказать, что именно там будет, потому что на арт-резиденции все решается в процессе. Я хочу сделать для него декорации из натуральных материалов — дерева, камня, ткани — никакого пластика, ничего, что не вписывалось бы в пейзаж и природу Ольхона", — говорит Маша.

В программе фестиваля мастер-классы, участие в спектаклях и съемках короткометражных фильмов жанра "кинотанец", лекции от ведущих специалистов в сфере современного танца, сообщает "Мегатюмень".

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