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Остановку в селе Салаирка расписал художник Сергей Леонтьев

Общество, 13:52 19 августа 2023

vk.com/salairka | Фото: vk.com/salairka

Гармонист и танцующие девушки в татарских национальных костюмах украсили остановку в с. Салаирка. Таким образом населенный пункт включился в марафон создания объектов благоустройства в честь 100-летия Тюменского района.

Картину нарисовал местный художник Сергей Леонтьев, отремонтировать остановку и закрепить картины помогали депутаты сельской думы и школьники. Вскоре в селе появится еще одна яркая остановка, к художественной работе уже приступили, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

Начало превращению остановок в художественный арт положили жители с. Каменка, их остановки в виде русской избы или посвященные популярному горячему источнику привлекли внимание гостей не только соседних сел и деревень, но и горожан, которые фотографировались в необычной локации.

В Червишево, где расположена единственная в регионе обсерватория "Старая башня", остановка получилась космическая.

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