Фестиваль "За чашкой чая" пройдет в тобольском Аптекарском саду

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "За чашкой чая" начнется в Аптекарском саду Тобольска 27 августа в 15 часов. Участников ждут творческие мастер-классы, живая музыка, swap-ярмарка по обмену ненужных вещей, мобильный планетарий и чайная церемония.

Тоболяки изготовят экобальзам для губ, разрисуют бумажные стаканчики, попробуют создать композицию из листьев и иголок в технике печатной графики (монотипия). Мастер-классы для участников проведут опытные экоактивисты и художники города. На swap-ярмарке гости фестиваля обменяются одеждой, книгами и домашними растениями, познакомятся с чайной культурой народов мира на церемонии "Традиции разных культур" — все это под сопровождение живой музыки в исполнении тобольских музыкантов, сообщает "КП-Тюмень".

Фестиваль завершится небольшим приключением участников по бескрайнему космосу – с помощью мобильного планетария и просмотром фильма "Золушка" 1947 года.