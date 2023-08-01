Инновационный труд тюменского педагога опубликован в мировом журнале "Неорганическая химия"

региональный центр "Новое поколение" региональный центр "Новое поколение"

Учитель химии Физико-математической школы Тюменской области, Регионального центра "Новое поколение", кандидат химических наук Юрий Денисенко опубликовал свой инновационный труд в ведущем мировом журнале "Неорганическая химия", Inorganic Chemistry. Статья называется "Отрицательное термическое расширение в полиморфных модификациях двойных сульфатов AEu(SO4)2 (A – Rb, Cs)".

В связи с высокой конкуренцией в мировой системе научных исследований пробиться в высокорейтинговые журналы достаточно тяжело. Решающим фактором для публикации его статьи стали качество и точность результатов исследований, а также масштабность сформулированных на их основе выводов, сообщает центр "Новое поколение".

В представленной работе преподавателя впервые получены и исследованы новые полиморфные модификации двойных сульфатов европия с катионами тяжелых щелочных металлов.

"Самым интересным свойством изученных соединений является отрицательное термическое расширение. То есть эти соединения не расширяются при нагревании, вопреки всеобщим представлениям, а наоборот – сжимаются. Нашей исследовательской командой подробно, с применением передовых экспериментальных и расчетных методов изучен механизм данного явления и установлен решающий вклад в него именно поляризации щелочного металла. Как показано в работе, тепловые колебания щелочного металла вызывают сильную деформацию низкосимметричных кислородных полиэдров, что, в свою очередь, и приводит к нестандартному поведению всей ячейки кристалла", - рассказал Юрий Денисенко.

Над проектом работала большая международная группа ученых из ведущих научных центров России, Германии и Китая. По словам Юрия Денисенко, исследование началось совместно с коллегами еще четыре года назад. За прошедшее время молодые специалисты смогли наработать весь комплекс данных и объяснить зафиксированные закономерности и аномалии.

"Все началось с того, что в рамках своей диссертации я решил применить нестандартную технологию синтеза к получению двойных солей. В результате были выращены кристаллы новой структурной модификации. Затем был выполнен комплекс физико-химических измерений на высокотехнологичном оборудовании. Далее последовал долгий период интерпретации полученных данных. По некоторым вопросам мы долго спорили с коллегами, придя, в конечном итоге, к серии адекватных решений", - добавляет преподаватель.

Юрий Денисенко делает акцент на инновационности технологии: "Подобного рода научные исследования, в первую очередь, несут новое научное знание, что мне нравится больше всего. Исследования, связанные с нестандартным поведением веществ в условиях изменения температуры, сейчас находятся на переднем крае химии и наук о материалах, так как позволяют формировать понимание не только о тонкой структуре вещества, но и ее динамике. Практическое применение данные исследования могут найти при создании материалов, работающих в условиях постоянного термического стресса".

Помимо работ по химии твердого тела, тюменский педагог занимается вопросами комплексообразования в сложных системах, химической термодинамикой и кинетикой. Вопрос о сложности совмещения науки и преподавания перед ним никогда не стоял. По его мнению, это неразделимые вещи. Грамотный преподаватель обязан находиться на так называемом "фронтире" своей области, а это невозможно, если он сам не занимается исследованиями.

Учитель ФМШ строит планы совместно с учениками: "Научная деятельность — это неотъемлемая часть работы преподавателя. Конечно, я включаю собственные научные разработки в процесс преподавания. Без такого "свежака" преподавание превращается в скучный процесс цитирования фолиантов. И, само собой, мои ученики включены в процесс научного исследования. Ребятами уже наработано достаточно материала. Сейчас мы готовим к публикации статью в один из ведущих химических журналов Российской академии наук".