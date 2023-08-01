В Тюмени открыли постоянную экспозицию "Шедевры художественной коллекции"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Постоянная экспозиция "Шедевры художественной коллекции" открылась в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 20 августа. Событие приурочено к празднованию 79-летия со дня образования Тюменской области.

"Пространство организовано по-новому – это единое дизайнерское и стилистическое решение. Выставка доставляет не только эстетическое удовольствие, но и выполняет просветительскую миссию. Здесь представлена и история формирования фондов и то, каким образом у нас происходит реставрация объектов", – сказала на церемонии открытия директор регионального департамента культуры Елена Майер.

Она отметила, что Тюменское музейно-просветительское объединение, ориентируясь на запросы жителей, ищет новые подходы, оно не боится экспериментировать.

Открытие первой постоянной экспозиции для музейного сообщества – это большой шаг в развитии, убеждена директор Тюменского музейно-просветительского объединения, доктор музейного дела Светлана Сидорова.

Презентация выставки стала настоящим подарком для горожан. Вход в этот день был свободным. Посетителей разделили на четыре группы и раздали им приемники с наушниками, через которые они могли слышать голос экскурсовода.

Пространство на третьем этаже разделено на две части – отечественное и западноевропейское искусство. При экспонировании отечественных шедевров применен хронологический принцип размещения произведений, который позволяет четко определить границы стилей. Интересны, например, картины передвижников, возивших свои работы, в том числе в провинции. Они брали сюжеты из жизни обычных людей. На картине Николая Богданова-Бельского "Венчание" (1904-1905) изображена крестьянская свадьба. Рядом размещена скульптура "Крестьянин в беде" Матвея Чижова. Мастер создал выразительные фигуры опечалившегося мужчины и мальчика.

Отдельно представлены картины с историческими сюжетами. Художники старались приблизить события к зрителям, объяснила экскурсовод Ольга Аверина своей группе. Здесь представлены работы "Бегство Григория Отрепьева из корчмы на литовской границе" Григория Мясоедова, "Иван Грозный" Андрея Рябушкина.

Раздел авангарда расширен произведениями из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Посетителям представили работы Ольги Розановой, Александра Родченко, Любови Поповой.

Здесь можно увидеть и лучшие образцы регионального искусства. Например, представлены произведения сибирского самородка Ивана Калганова. Это "Карточные шулера", последняя работа автора "Автопортрет с собакой", "Памятник городскому голове К. В. Лонгинову". В экспозицию вошли работы ямальского живописца Константина Панкова "Охота" и "Волны".

Зал западноевропейского искусства. Германия включает пять разделов: искусство Италии, Нидерландов, Испании, Франции и Германии. Картины размещены с точки зрения человеческого роста. Для удобства есть описание, что позволяет знакомиться с шедеврами самостоятельно.

Оставлено место и под временные экспозиции. В зале сменно-выставочных проектов сейчас представлены парсунные портреты, в том числе и из собрания Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. В будущем здесь покажут графику – для ее демонстрации требуется определенный режим освещения, которое здесь налажено.

Есть работы и в направлении социализации и адаптации людей с особенностями здоровья. В 2022 году музейно-просветительское объединение стало победителем грантового конкурса создания тактильных копий музейных экспонатов в рамках программы "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Несколько лет назад в музейном комплексе уже проводили выставку картин, которых можно "прочитать" руками. По словам Елены Майер, именно тогда стало ясно, что в этом направлении нужно двигаться вперед.

Сейчас сотрудники музея работают над записью аудиогида. Возможно, он будет доступен уже со следующей недели.

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Инна Пахомова