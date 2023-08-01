Более 200 экспонатов из СССР собрал для своего музея подросток из Тюмени

| Фото: группы "Виртуальный Музей СССР и 90-Х "Машина Времени" во ВКонтакте | Фото: группы "Виртуальный Музей СССР и 90-Х "Машина Времени" во ВКонтакте

Более 200 экспонатов эпохи СССР собрал для своего музея подросток из Тюмени. Выставку он организовал на каникулах у родственников в с. Усть-Ламенка Голышмановского округа. За два месяца Илья Ялалов провел почти 30 экскурсий, на которых рассказывает про старинные вещи из своей коллекции.

"Коллекционированием я увлёкся в прошлом году. Стал часто заглядывать в городской антикварный магазин. Поначалу скупал там открытки, монеты, банкноты, а позже пластинки, в том числе виниловые. Мне нравится слушать их. Одна из моих любимых – "Ленин в трёх революциях". Прокрутил её несколько раз, узнал много интересных фактов об истории, о том, как создавался Советский Союз. Мне отдали их в хорошем состоянии – только почистил немного, и они снова заиграли, как новые", - рассказал юный музейщик.

Собранные экспонаты он хранил в деревенском сарае, показывал их только родственникам и друзьям. В январе этого года он создал группу "Машина времени" во ВКонтакте – так у него появился виртуальный музей. На летних каникулах решил устроить показ своей коллекции в Усть-Ламенке. Его идею поддержали в муниципалитете. Под выставку юноше выделили помещение в Доме культуры. Музейщик хочет планирует продолжить устраивать для земляков путешествия в прошлое, возможно, и в Тюмени, сообщает tmn.aif.ru.