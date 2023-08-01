"НЕ УРОК" проведут 1 сентября музейщики Ялуторовска

"НЕ УРОК" проведут сотрудники музеев Ялуторовска 1 сентября. Для учеников с 1 по 4 классы они подготовили познавательно-игровую программу "Звонок через столетия". В ее ходе ребята узнают, какие правила были в гимназиях 150 лет назад и об играх гимназистов, сообщает музей Ялуторовский музейный комплекс.

Младшеклассники также смогут полистать старинные учебники и попробуют решить задачи из них. В завершение они сделают закладку в виде гусиного пера.

А ученикам девятых и одиннадцатых классов расскажут свои истории ангелы с международной художественной выставки "Ангелы мира", а затем ребята отправятся в интеллектуальный круиз по первосентябрьским праздникам разных стран. А в завершении в чайной музея можно будет полакомиться горячими круассанами и свежесваренным кофе, ароматным чаем с пряниками

Узнать подробности и сделать предварительную заявку для участия в мероприятиях можно по телефонам 8(34535)32750, 8(34535)20194.