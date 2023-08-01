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104 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

Происшествия, 10:13 21 августа 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

104 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 14 по 21 августа, сообщает региональное управление МЧС России.

80 раз спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП, 28 восемь раз пожарные и спасатели выезжали на помощь населению.

Жителям Тюменской области напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары

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