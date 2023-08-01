104 пожара зарегистрировано в Тюменской области за неделю

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

104 техногенных пожара зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 14 по 21 августа, сообщает региональное управление МЧС России.

80 раз спасательные подразделения привлекались к ликвидации последствий ДТП, 28 восемь раз пожарные и спасатели выезжали на помощь населению.

Жителям Тюменской области напоминают, что при обнаружении пожара или признаков горения нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам вызова экстренных служб 112.