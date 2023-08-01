  • 22 августа 202322.08.2023вторник
  • USD94,1424
    EUR102,5719
  • В Тюмени 11..13 С 4 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Конкурс для педагогов "Открывая страну" проходит по восьми направлениям

Общество, 08:56 22 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс для педагогов "Открывая страну" впервые пройдет в России. Он приурочен к Году педагога и наставника, проводится Государственным университетом просвещения.

В состязании могут принять участие педагогические работники учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, педагоги средних и высших образовательных учреждений и студенты педагогических специальностей.

Подать заявку можно с 20 августа по 30 сентября. В конкурсе представлено восемь направлений: "Таланты родного края", "Географическое краеведение", "Краеведение в точных науках", "Мастера родной земли", "Информационные технологии для нового поколения", "Любовь к родному слову", "Дорога в мир знаний" и "История малой родины".

Подробней на сайте конкурса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# наставник , учителя

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:56 22.08.2023Конкурс для педагогов "Открывая страну" проходит по восьми направлениям
08:42 22.08.2023Предпринимателей из Тюменской области приглашают на проект "Покупай наше"
08:28 22.08.2023Преподаватели иностранного языка повысят квалификацию на курсах ТюмГУ
08:14 22.08.2023Фильмы под открытым небом показывают в тобольских сёлах