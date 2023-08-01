Конкурс для педагогов "Открывая страну" проходит по восьми направлениям

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Конкурс для педагогов "Открывая страну" впервые пройдет в России. Он приурочен к Году педагога и наставника, проводится Государственным университетом просвещения.

В состязании могут принять участие педагогические работники учреждений общего, дошкольного и дополнительного образования, педагоги средних и высших образовательных учреждений и студенты педагогических специальностей.

Подать заявку можно с 20 августа по 30 сентября. В конкурсе представлено восемь направлений: "Таланты родного края", "Географическое краеведение", "Краеведение в точных науках", "Мастера родной земли", "Информационные технологии для нового поколения", "Любовь к родному слову", "Дорога в мир знаний" и "История малой родины".

Подробней на сайте конкурса.