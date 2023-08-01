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Площадкой для студенческих соревнований по профмастерству может стать межвузовский кампус в Тюмени

Общество, 16:49 21 августа 2023

группа "ГАУ Северного Зауралья" ВКонтакте | Фото: группа "ГАУ Северного Зауралья" ВКонтакте

Площадкой для межвузовских студенческих конкурсов профмастерства может стать будущий межвузовский кампус в Тюмени. Так считает командир Тюменского отделения Российских студенческих отрядов, сотрудник ГАУ Северного Зауралья Василий Волков.

По его мнению, в кампусе получится организовать предварительный отбор на всероссийские состязания по профессиональному мастерству. Проявить себя смогут механизаторы, ветеринары, агрономы, санитарные ветеринары, электрики, технологи, зооинженеры и студенты других направлений подготовки ГАУ Северного Зауралья.

В течение года представители студотрядов будут проводить в кампусе презентации мастер-классы, общаться со школьниками и учащимися ссузов, встречаться с работодателями, сообщает управление по информационной политике ГАУ Северного Зауралья.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

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# кампус , студотряды

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