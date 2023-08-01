  • 21 августа 202321.08.2023понедельник
  • USD93,4047
    EUR101,4802
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер северный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска увидят спектакль Тобольского драматического театра

Общество, 19:31 21 августа 2023

Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова | Фото: Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова

Спектакль "Шут Балакирев" от Тобольского драматического театра покажут жителям Нового Уренгоя и Ноябрьска, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

23 августа комедию по пьесе Григория Горина, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I, представят новоуренгойцам в ГДК "Октябрь" (Ленинградский проспект, 9). Начало – в 19 часов.

25 августа в 19 часов показ начнется в городе Ноябрьске в ЦД "Нефтяник" (ул. Ленина, 12).

Спектакли и концерты для жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа проводятся бесплатно в рамках проекта "Культурное сотрудничество". Его запустили губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов.

Афиша представлена на сайте культурноесотрудничество.рф.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# спектакль , Тобольский драматический театр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:31 21.08.2023Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска увидят спектакль Тобольского драматического театра
19:31 21.08.2023Фотогалерея: в Тюмени состоялся вальс офицеров
19:28 21.08.2023День офицера России отметили тюменцы в сквере Комсомольский
18:07 21.08.2023Для школьников Тюменской области проведут спортивно-патриотическую акцию "Будь первым"