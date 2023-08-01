Жители Нового Уренгоя и Ноябрьска увидят спектакль Тобольского драматического театра

| Фото: Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова | Фото: Тобольский драматический театр им. П. П. Ершова

Спектакль "Шут Балакирев" от Тобольского драматического театра покажут жителям Нового Уренгоя и Ноябрьска, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

23 августа комедию по пьесе Григория Горина, посвященную 350-летию со дня рождения Петра I, представят новоуренгойцам в ГДК "Октябрь" (Ленинградский проспект, 9). Начало – в 19 часов.

25 августа в 19 часов показ начнется в городе Ноябрьске в ЦД "Нефтяник" (ул. Ленина, 12).

Спектакли и концерты для жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа проводятся бесплатно в рамках проекта "Культурное сотрудничество". Его запустили губернаторы Александр Моор, Наталья Комарова, Дмитрий Артюхов.

Афиша представлена на сайте культурноесотрудничество.рф.