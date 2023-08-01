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Пожар на улице Колхозной в Тюмени ликвидирован

Происшествия, 21:39 21 августа 2023

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в двухэтажном доме мансардного типа на ул. Колхозной, 4 в Тюмени ликвидирован, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о возгорании поступило около 20 часов 21 августа. По прибытию первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение здания.

"В настоящее время пожар ликвидирован на общей площади 180 квадратных метров. На месте работали 24 человека от ГУ МЧС России по Тюменской области. Было задействовано шесть единиц техники", – сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Погибших и пострадавших нет.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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