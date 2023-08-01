Чугунный водопровод на ул. Ленина в Тюмени заменили на новую сеть

| Фото: "Тюмень Водоканал" | Фото: "Тюмень Водоканал"

Чугунный водопровод, прослуживший более 50 лет на ул. Ленина в Тюмени, заменили на новую сеть из современных полимерных материалов", сообщает пресс-служба ООО "Тюмень Водоканал".

"Мы подключились на этапе ввода сетей в эксплуатацию. Наши коллеги заменили основной водовод и подводящие трубы к жилым домам и социальным объектам. Коммуникации в центре города станут надежнее", - рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Владимир Шааб.

Комплексная реконструкция ул. Ленина – проект администрации города. В ближайшей перспективе одна из центральных улиц полностью обновится. Одни из пунктов заключался в замене всех подземных коммуникаций.

Отметим, в результате совместной работы городской администрации и тюменского водоканала по концессионному соглашению удалось на 70 % снизить число отключений водоснабжения и повреждений на сетях. За пять лет построено более 250 км водопроводных сетей, а среднее время на устранение аварий снизилось с 20 до 8 часов.