Семье тюменского участника спецоперации помогут собрать младшую дочь в школу

| Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России" | Фото: Тюменское региональное отделение "Единой России"

Семье тюменского участника СВО Ильченко помогут собрать младшую дочь в школу. Необходимые принадлежности закупил первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского реготделения "Единой России" Андрей Артюхов.

Семья вместе уже 30 лет, у них трое детей - два взрослых сына и девочка Алена, которая идет в третий класс. В августе прошлого года Сергей Ильченко ушел служить на Донбасс. У него большой военный опыт: около 20 лет назад он принимал участие в чеченской военной кампании, имеет награды. В зоне боевых действий военнослужащий пробыл до февраля, приехал в отпуск - и случилось несчастье. Он перенес инфаркт и пока не может работать.

Супруга Светлана обратилась к депутату из-за сложного финансового положения семьи. Юной тюменке нужна была школьная форма и различные принадлежности для учебы.

Андрей Артюхов принял решение помочь семье. Он вручил девочке брендированный рюкзак "Единой России" с полным набором необходимой канцелярии. В нем - тетради, пенал, ручки, цветная бумага, фломастеры, мешок для сменной обуви и многое другое. Маме Алены подарили парфюмерный набор.

"Мы профинансируем все необходимое Алене для школы - форму, обувь, одежду. Начинайте ходить по магазинам, выбирайте красивое, чтобы носить с удовольствием", - обратился депутат к Светлане Ильченко. Он пожелал Алене успехов в учебе. Также на память он вручил юной тюменке игрушку "Конек-Горбунок" работы мастера-керамиста Юрия Брусенцова.

Пользуясь случаем, Светлана сообщила, что у семьи есть проблема с жильем: они снимают помещение под Тугулымом. В школу же ребенка приходится возить каждый день в Тюмень. Ильченко ранее стояли на очереди как семья участника боевых действий, но после вынужденного переезда свое место в очереди потеряли. Андрей Артюхов признался, что жилищные вопросы самые сложные, несмотря на то, что для участников спецоперации существует немало различных льгот. Он пообещал посоветоваться с опытным юристом и дать ответ, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.