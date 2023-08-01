В Тюмени задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре тысячи рублей украл злоумышленник с банковской карты тюменского пенсионера. Пострадавший обратился в полицию и сообщил, что потерял карту с функцией бесконтактной оплаты. Позже на телефон заявителя стали приходить смс-уведомления о списании денежных средств.

Сотрудники уголовного установили личность и местонахождение подозреваемого. Ранее неоднократно судимого 45-летнего тюменца доставили в отдел полиции, где он рассказал следователю о том, что нашел банковскую карту, когда проходил мимо продуктового магазина. Воспользовавшись случаем, злоумышленник потратил деньги на алкоголь и продукты питания.

Возбуждено уголовное дело". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области.