Сильный дождь и грозы ожидаются в отдельных районах Тюменской области 23 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сильный дождь и грозы ожидаются в отдельных районах Тюменской области 23 августа. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

Из-за неблагоприятных погодных метеоусловий увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения. Возможно падение деревьев, рекламных щитов и конструкций, ограничение движения и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения. Также есть вероятность задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".