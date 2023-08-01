Сильный дождь и грозы ожидаются в отдельных районах Тюменской области 23 августа
Общество, 16:09 22 августа 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Сильный дождь и грозы ожидаются в отдельных районах Тюменской области 23 августа. Об этом сообщает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.
Из-за неблагоприятных погодных метеоусловий увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий, связанных с авариями и инцидентами на системах электроснабжения. Возможно падение деревьев, рекламных щитов и конструкций, ограничение движения и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения. Также есть вероятность задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту "Рощино".