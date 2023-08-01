В Ишиме для студентов 60+ устроят киномарафон на новом факультете
30 пенсионеров старше 60 лет станут слушателями нового факультета "Культура и искусство" в Университете старшего поколения в Ишиме. Занятия начнутся осенью в библиотеке "ИнтеллектЦентр". Продолжительность курса девять месяцев.
За это время студенты познакомятся с картинами известных художников, деятельностью российских театров, шедеврами кинематографа, творчеством писателей-юбиляров. Кроме того, встретятся с местными авторами литературного объединения "Парус".
"Для посетителей пожилого возраста занятия становятся настоящей отдушиной, возможностью пообщаться, обсудить полученные знания и открыть в себе новые таланты. К примеру, на киномарафоне слушатели окунутся во времена юности через совместный просмотр любимых советских фильмов. За чашечкой чая вспомнят прошлое и поделятся сокровенным, да и просто поднимут себе настроение", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий библиотекарь "ИнтеллектЦентра" Наталья Станичникова.
Она добавила, что проект межведомственный. Он направлен на повышение качества жизни людей пожилого возраста и дает возможность бесплатно получать новые знания.
По словам организаторов, слушателей ждут лекции, беседы, дискуссии, мастер-классы, видеоэкскурсии, встречи с интересными людьми. Студенты смогут сами активно участвовать в проведении занятий: готовить сообщения, доклады, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах.
Встречи будут проходить в третью среду каждого месяца. По результатам обучения слушателям выдадут свидетельства негосударственного образца об окончании факультета.
Узнать подробности о программе и записаться на факультет "Культура и искусство" можно по телефону 8(34551)64379.
Инна Кондрашкина