В Ишиме для студентов 60+ устроят киномарафон на новом факультете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 пенсионеров старше 60 лет станут слушателями нового факультета "Культура и искусство" в Университете старшего поколения в Ишиме. Занятия начнутся осенью в библиотеке "ИнтеллектЦентр". Продолжительность курса девять месяцев.

За это время студенты познакомятся с картинами известных художников, деятельностью российских театров, шедеврами кинематографа, творчеством писателей-юбиляров. Кроме того, встретятся с местными авторами литературного объединения "Парус".

| Фото: предоставлено Натальей Станичниковой | Фото: предоставлено Натальей Станичниковой

"Для посетителей пожилого возраста занятия становятся настоящей отдушиной, возможностью пообщаться, обсудить полученные знания и открыть в себе новые таланты. К примеру, на киномарафоне слушатели окунутся во времена юности через совместный просмотр любимых советских фильмов. За чашечкой чая вспомнят прошлое и поделятся сокровенным, да и просто поднимут себе настроение", - рассказала в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" ведущий библиотекарь "ИнтеллектЦентра" Наталья Станичникова.

| Фото: предоставлено Натальей Станичниковой | Фото: предоставлено Натальей Станичниковой

Она добавила, что проект межведомственный. Он направлен на повышение качества жизни людей пожилого возраста и дает возможность бесплатно получать новые знания.

По словам организаторов, слушателей ждут лекции, беседы, дискуссии, мастер-классы, видеоэкскурсии, встречи с интересными людьми. Студенты смогут сами активно участвовать в проведении занятий: готовить сообщения, доклады, делиться впечатлениями о прочитанных книгах, просмотренных фильмах.

Встречи будут проходить в третью среду каждого месяца. По результатам обучения слушателям выдадут свидетельства негосударственного образца об окончании факультета.

Узнать подробности о программе и записаться на факультет "Культура и искусство" можно по телефону 8(34551)64379.

| Фото: предоставлено Натальей Станичниковой | Фото: предоставлено Натальей Станичниковой

Инна Кондрашкина