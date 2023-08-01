Девять новых машин для бездорожья передали командирам тюменских подразделений

| Фото: скриншот видео из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: скриншот видео из ТГ-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Девять новых машин для бездорожья и оборудование передали командирам тюменских воинских подразделений. В том числе восемь УАЗов "буханка" и один УАЗ "фермер", рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем ТГ-канале.

"Эта техника хорошо зарекомендовала себя в зоне проведения специальной военной операции. Показал, чем мы оснастили автомобили: бронежилеты и каски для водителя и пассажиров, тепловизионный монокуляр, обязательно в комплекте противодроновое ружье тюменского производства, маскировочная сеть и противотепловизионное покрывало, чтобы противник не мог вычислить на стоянке машину с воздуха по тепловому излучению. Также в каждом УАЗике – медицинские аптечки, генератор и инструмент для работы в полевых условиях", - уточнил Александр Моор.

В машинах, которые поступят в саперные полки находятся штурмовые бронежилеты. Они с повышенной противоосколочной защитой. В технике для артиллерийских подразделений также есть цифровые радиоретранслятор, радиостанции и планшеты.

Это уже вторая отправка военным крупной партии новых автомобилей. В июле на передовую уехали девять машин. Вся техника в работе. Бойцы довольны пополнением.

"Мы продолжим и дальше поддерживать земляков, которые с оружием в руках отстаивают свободу и независимость нашей страны. Ждем домой с Победой!", - заявил глава региона.