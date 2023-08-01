В Тюмени развернули огромный триколор на площади 400-летия города

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Российский стяг площадью более 100 квадратных метров развернули в центре Тюмени у драмтеатра 22 августа. День Государственного флага Российской Федерации продолжил праздничный концерт. Гостями мероприятия стали, в том числе 45 старшеклассников из Донецкой Народной Республики.

Глава Тюмени Руслан Кухарук приветствовал жителей города трудовой доблести и поздравил с Днем Государственного флага.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Это праздник, который объединяет поколения, который наполняет сердца чувством гордости за нашу великую державу, ее прошлое, настоящее и будущее. Он символизирует наше единство. Мы гордимся подвигами наших предков и сегодняшних защитников Отечества - участников специальной военной операции. Стяг России всегда был символом наших побед в спорте, искусстве, культуре и на ратном поле. Так было всегда, так будет сейчас", - подчеркнул он.

Праздник открыли поднятием флага под гимн России, который вслед за артистами подхватили горожане. В то же время возле сцены развернули триколор.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чести поднять флаг страны удостоились участники специальной военной операции.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Один из них рассказал в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что он после семимесячной командировки находится в лечебном отпуске. В сентябре вновь уезжает в зону проведения СВО. Ранение второе, первое получил в самом начале проведения спецоперации, это – в сентябре 2022 года. И уже в январе 2023 прямо со спицами в колене вернулся в строй.

"Дома меня всегда ждут жена и сын. Два его дня рождения уже пропустил. Когда нахожусь там, душа болит за семью, а здесь – сильно волнуюсь за своих ребят. Ничего, работаем аккуратно, как учили в Тюмени. Подрастающему поколению скажу, что главное – это выбрать профессию по душе, хорошо учиться, и, получив ее, стремиться стать лучшим, чтобы не допускать ошибок", - сказал боец.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменка Екатерина Бикмухамедова, дочка которой занимается гимнастикой в спортшколе "Водник", пришла на праздник вместе с коллективом спортсменок и их мамами. Женщины и дети держали в руках большие флаги и маленькие триколоры.

"Наша задача – объяснить детям значения и символику национального флага. Рассказать, как он появился и почему так важен. С раннего возраста прививать уважение к государственным символам в целом и к флагу в частности", - считает Екатерина.

Инна Кондрашкина