20 населенных пунктов Викуловского района подключены к системе газоснабжения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Из 36 населенных пунктов, подлежащих газификации в Викуловском районе, 20 подключены к газовым сетям. Об этом сообщил глава Викуловского района Андрей Лотов в прямом эфире 23 августа.

"Сейчас поднят вопрос догазификации. По данным на первое полугодие 2023 года поступило более 45 заявок. Недавно выделили дополнительные средства. Количество заявок будет расти", — сказал глава района.

По планам департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, в селах Озерное, Коточиги, Базариха, Бородино, Ачимово газификация запланирована на 2025-2026 годы. 2025 год отдадут под проектирование, следующий — под строительство газопровода, подведение к домам.

Газификация по второму направлению — в селе Нововяткино и деревне Комиссаровка — ожидается в 2028-2029 годах. Но процесс могут начать раньше.

"На недавно прошедшей встрече с губернатором Александром Моором как раз задавали вопрос по поводу ускорения этого этапа. Просили немного передвинуть его на более близкое время. Мы подали документы на рассмотрение. Есть экономическое обоснование: планируем перевести котельную с угля на газ, что ведет к значительной экономии. Второй момент касается сельхозпредприятия, которое планирует построить сушилку для зерна", — добавил Андрей Лотов.

Инна Пахомова