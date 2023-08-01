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Большой арт-объект-фотозона из дерева станет украшением села Абалак

Общество, 15:10 23 августа 2023

админстрация Тобольского района | Фото: админстрация Тобольского района

Большой арт-объект из дерева, посвященный 100-летию Тобольского района, установят вблизи смотровой площадки Свято-Знаменского мужского монастыря в с. Абалак.

Как он будет выглядеть, пока обсуждается, сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь главы Тобольского района Ольга Коротких. Примерные размеры арт-объекта составят около восьми метров в длину и двух с половиной метров в высоту.

Арт-объект станет украшением села и фотозоной, откуда можно будет сделать снимки на память с разных ракурсов. Здесь открывается панорама на реку Иртыш, величественные холмы и заливные луга, а с другой стороны — вид на храмы ансамбля Свято-Знаменского монастыря.

Концепцию нового объекта обсудили на оргкомитете в администрации района при участии краеведческого сообщества: кандидата исторических наук Зайтуны Тычинских, старшего научного сотрудника Тюменского научного центра СО РАН Гульсифы Бакиевой, экскурсовода Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Сергея Берендеева, преподавателя тобольского пединститута Евгения Панишева, заведующей школой с. Верхние Аремзяны, хранителя музея Д. И. Менделеева Ольги Бухаровой и заведующей центральной районной библиотекой Эмилии Ивановой.

Инна Пахомова

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# арт-объект , Тобольский район

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