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Несколько тысяч посетителей со всей России принимают в год на термальном комплексе в Ярковском районе

Губернатор, 13:31 23 августа 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Несколько тысяч посетителей со всей России принимают в год на термальном комплексе "Дубровинский" в Ярковском районе. Он включает бассейн с минеральной водой и гидромассажными зонами и гостевой дом с комнатами отдыха и номерами. Гостей здесь угощают авторским Иван-чаем.

Потенциал развития туризма и перспективы проекта обсудил губернатор Тюменской области Александр Моор с главой Ярковского района Евгением Золотухиным и учредителем термального комплекса "Дубровинский" Андреем Потаповым во время рабочего визита. В частности, обговорили возможность использования базы для районных и региональных мероприятий.

Собственник объекта рассказал, что много гостей заезжают в "Дубровинский", следуя по пути в Тобольск или на родину Григория Распутина в с. Покровское.

"Обустройство завершилось в 2021 году. Здесь сформировалась своя аудитория из-за качества воды. Это первая очередь проекта. Вторая включает бассейн в 50 метров, домики. Рассчитывю запустить основной комплекс в 2025 году. Первая очередь - территория для развития, понимания трафика. Вполне возможно, что дальше можно будет продолжать этот формат", - уточнил Андрей Потапов.

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На второй очереди будет представлено больше возможностей для разнообразного отдыха. С местами для транзитного транспорта, возможно, с кемпингами.

Добавим, что объем инвестиций составил 15 млн рублей. На месте старого объекта удалось создать концептуальный - в скандинавском стиле. Площадь минерального источника составляет 72 кв. м. Вода температурой 43-46 градусов поступает из скважины глубиной 1 тыс. 400 м.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , термальные воды , Ярковский район

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