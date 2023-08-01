Ишимские школьники развивают навыки спортивного туризма по "Маршрутам Средиземья"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ишимские школьники из секции спортивного туризма развивают навыки по трассам, которые устроили авторы проекта "Маршруты Средиземья". 12 юных спортсменов прошли 14 км от железнодорожного вокзала города до спортбазы "Олимп" в Синицинском бору.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор проекта, директор АНО "Прогресс" Ишима Андрей Лысенков.

"У группы школьников под руководством Эльдара Шварцкопфа есть своя легенда посещения объектов маршрута. Они за три дня побывают в Синицинском бору, проведут тренировку по альпинисткой подготовке на Ишимских буграх. На третий день вернутся также пешком в Ишим", - рассказал Андрей.

Всего в этом году участниками "Маршрута Средиземья" станут примерно 100 первопроходцев.

vk.com/lysenkovav vk.com/lysenkovav

Проект "Маршруты Средиземья" признан победителем конкурса Фонда президентских грантов. Авторы - межмуниципальный ресурсный центр АНО "Прогресс" и Ишимский педагогический институт – получили 1 млн 556 тыс. рублей на его реализацию.

В окрестностях Ишима появится 75 км маркированных трасс, пять укрытий - хоббитских норок для путешественников и 70 информационных щитов с фото и QR-кодами. Туристы с их помощью узнают о растениях, в том числе краснокнижных, которые есть в этих местах. А по маркированным трассам смогут выйти к укрытиям, на которых будет информация о координатах его нахождения для служб спасения.

Анжела Лебедева