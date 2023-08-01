Редкие книжные издания и фарфор императорской семьи хранятся в частном музее в Ярковском районе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Редкие книжные издания и фарфор императорской семьи хранятся в частном историко-культурном центре "Казанское" в с. Покровское Ярковского района. Свое название он получил в честь православного праздника, отмечаемого 22 сентября.

Осмотрел экспозиции губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочего визита в Ярковский район 23 августа.

Директор историко-культурного центра "Казанский" Игорь Ястребов показал главе региона, директору департамента потребительского рынка и туризма Марии Трофимовой и заместителю губернатора Тюменской области Андрею Пантелееву уникальную карту 1915 года.

"На ней отображены государства, которые повержены в Первой мировой войне. Только Россия не на коленах", - подчеркнул музейщик. Он провел аналогии с современностью. Карта - настоящая историческая ценность. Такая есть не у многих крупных музеев.

С начала года центр посетили более 7 тыс. гостей. Он работает каждый день.

В двухэтажном здании центра "Казанский" на площади 500 кв. м разместились несколько залов. В первом представлена история царской семьи, во втором – экспозиция по истории становления Тобольской губернии как административной единицы Российской Империи. В музее много редких книжных изданий, открыток, есть и очень ценные экспонаты: книга святого Иоанна Кронштадтского, подписанная сестре Николая II Ксении Александровне, пять предметов посуды Кузнецовского фарфора, которые использовали на званых обедах высших чинов и т. д. Часть экспозиции рассказывает об известном уроженце Покровского Григории Распутине. На тематических экскурсиях экспонаты дают потрогать, в этом особенность музея.