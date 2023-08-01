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Юных тюменцев приглашают на национальную технологическую олимпиаду

Общество, 10:53 24 августа 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Поучаствовать в новом соревновательном сезоне НТО и Национальной технологической олимпиады Junior предлагают школьникам из Тюменской области. Заявки на участие принимаются до 27 августа, сообщает департамент информатизации региона.

Чтобы принять участие, необходимо перейти по ссылке, войти в учётную запись "Талант" или создать её, выбрать трек (с 5 по 7 класс, с 8 по 11 классы или студенческий). В этом году ребята могут выбрать любую из шести сфер: от создания компьютерных игр до настоящей космической миссии. А для старшеклассников доступно более 35 профилей: от искусственного интеллекта до геномного редактирования.

Соревнования подходят для тех, кто хочет быть востребованным и решать действительно важные задачи при помощи современных технологий. К решению отборочных задач участники приступят уже осенью.

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# информатика , олимпиада , школьники

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